В частности, разоблачен гендиректор Черновицкой областной клинической больницы, который использовал полученные из Италии 5 "скорых" для предоставления платных услуг.

Правоохранители зарегистрировали за месяц более 70 уголовных правонарушений за бизнес на "гуманитарке".

Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Бессмертный принцип "кому война, а кому мать родная" – повод для правоохранителей быть начеку 24/7", - отметила она.

По словам Венедиктовой, в то время, когда весь мир передает украинцам помощь, люди собирают средства на армию и для пострадавших, нельзя позволить "подонкам пользоваться добром и зарабатывать на горе".

Генпрокурор напомнила, что чуть больше месяца действует новая законодательная норма об уголовной ответственности за торговлю гуманитарной помощью.

"Сейчас имеем 74 зарегистрированных уголовных правонарушения по ст. 201-2 УК Украины. Больше всего таких фактов правоохранительные органы обнаружили в Киеве – 13, Львовской – 9, Волынской, Харьковской и Черновицкой – по 5, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской областях – по 4", - сказала она.

При этом генпрокурор добавила, что Нацполиция расследует еще три десятка дел относительно неправомерных действий с гуманитарными грузами, начатыми по другой квалификации.

Венедиктова рассказала, что накануне был разоблачен гендиректор Черновицкой областной клинической больницы, который использовал полученные из Италии как гуманитарную помощь 5 "скорых" для оказания платных услуг. Его задержали во время получения 16 тыс. грн неправомерной выгоды.

Кроме того, на Львовщине задержан экс-чиновник ОГА и главный редактор интернет-издания, которые незаконно реализовали помощь из ЕС – бронежилеты и каски на общую сумму 535 тыс. грн, а также присваивали благотворительные пожертвования.

Напомним, украинские правоохранители заочно объявили подозрение двум российским военным. Их подозревают в пытках и грабежах жителей Бучанского района Киевской области.

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