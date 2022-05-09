К счастью, никто из фигурантов инцидента не пострадал.

В ночь с 8 на 9 мая в Днепровском районе Киева компания молодежи на Toyota Land Cruiser на скорости протаранила восемь автомобилей.

Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

ДТП якобы произошло на улице Регенераторной. По предварительной информации, никто не пострадал.

"Масштабное ночное ДТП в Киеве. Молодые люди на Toyota Land Cruiser в дворовом проезде протаранили восемь автомобилей. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Появились также несколько фото с места аварии. На кадрах видно, что пострадали припаркованные машины. Неизвестно, находился ли водитель внедорожника в состоянии опьянения.

Напомним, 3 мая на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Сытное Дубенского района Ровенской области произошло столкновение бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки. В ДТП погибли 26 человек: 24 пассажира и двое водителей (микроавтобуса и автобуса).

Позже советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что в результате аварии погибли 27 человек.

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