Дивизион выполняет задачи в подчинении Сил обороны Киева для обеспечения поддержки сил в приречных операционных районах, которые действуют возле Днепра.

В Украине сформирован дивизион речных катеров. Сформированный дивизион выполняет задачи в подчинении Сил обороны Киева для обеспечения поддержки сил в приречных операционных районах, которые действуют возле Днепра.

Об этом командующий национального флота Вице-адмирал Алексей Неижпапа сообщил порталу "Армия Inform".

"По инициативе и при поддержке командования Сухопутных войск мы совместно сформировали дивизион речных катеров на севере Днепра — главной логистической артерии Украины, которую мы не можем себе позволить потерять", - отметил он.

Неижпапа рассказал, что формирование речного дивизиона началось в марте. По его словам, чтобы сформировать на пустом месте дивизион, нужно иметь какой-то ресурс, поэтому часть речного флота передали в управление военных.

"По сути, на речные катера поставили вооружение, и теперь они принадлежат к ВМС Украины. Как объясняют военные моряки, хотя эти суда не новые, но очень хорошо показывают себя на реках",- отметил Неижпапа.

По его словам, работники речного флота, узнав о формировании таких подразделений, изъявили желание служить.

"Это специалисты, которые всю жизнь провели на реке и хорошо знают акваторию, местность, особенности применения кораблей данного класса. Сейчас они помогают молодым морякам, которые раньше проходили службу на море, а вот речного опыта не имеют. А эти районы и обеспечение плавания очень отличаются от применения корабельного состава на море", − сказал командующий ВМС.

"О важности военного речного флота говорит само за себя соседство с Беларусью, которая имеет речной дивизион в Пинске и базу в Лоеве, на самой границе. Это 19 судов военно-речного флота. Поэтому укрепление севера Украины соответствующим комплектом сил на реках является важным шагом", - сказано в сообщении.

Неижпапа отметил, что обучение и приобретение возможностей этих дивизионов в кратчайшие сроки — одна из первоочередных задач.

"Сейчас враг находится на юге Днепра, и мы должны иметь соответствующие силы и средства, которые смогут противостоять противнику на нашей главной водной артерии. Мы будем продолжать наращивать свои усилия не только на этом направлении, а вдоль всей реки Днепр за счет строительства новых катеров и получение катеров от наших иностранных партнеров. Надеюсь, что в дальнейшем на Днепре появится флотилия речных катеров, которая будет насчитывать несколько дивизионов, они будут размещаться в разных городах", - сказал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что стало известно, как именно оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Херсон.

Вас также могут заинтересовать новости: