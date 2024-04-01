Предполагается масштабирование этого проекта на весь фронт.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Украине планируют построить комплексную систему управления средствами радиоэлектронной борьбы, чтобы исключить усилия российских оккупантов по пилотированию различных воздушных средств в небе над Украиной. Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам почти трехчасового совещания с участием военных и чиновников.

Зеленский отметил, что это совещание по дронам было максимально конкретным.

"Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщиками, разведчиками, а также по дальнобойным дронам для особых задач", - сообщил президент.

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По его словам, во время совещания обсудили, как обеспечить гибкость украинского оборонно-промышленного комплекса.

Как подчеркнул Зеленский, потребности фронта постоянно меняются, поэтому, украинские производители должны вовремя реагировать на них.

"Важные решения: по упрощению процедуры закупок, импорта комплектующих, наращивание производства снарядов для дронов и обучение операторов. Проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских БпЛА. Систему уже тестируют на отдельных направлениях. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - применение РЭБ

Украина делает все, чтобы выйти в паритет с российскими оккупантами в средствах радиоэлектронной разведки. В феврале командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахилес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко отмечал, что Украина пока проигрывает в производстве централизованных РЭБ.

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