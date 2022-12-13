Есть угроза ракетных ударов.

По всей Украине объявлена масштабная тревога, о чем свидетельствуют данные карты воздушных тревог по состоянию на 15:00. Сигнал тревоги начал раздаваться с 14:40 - на востоке страны, в Киевской области и остальных регионах.

Как пишет Беларускі Гаюн, тревога, вероятно, объявлена из-за трех российских Миг-31К (носителя "Кинжалов"). По состоянию на 15:13 истребители уже пересекли воздушное пространство Беларуси. Есть угроза ракетных ударов.

Карта воздушных тревог

Видео дня

В настоящее время в Беларуси наблюдается новая активность российских войск. По данным Гаюна, первые подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в Бресте в сторону границы Украины.

Колонны техники двигаются юго-восточнее Бреста в Малориту.

Вместе с тем в Украине пока не видят угрозы наступления оккупантов с территории Беларуси. "Но такими действиями по совместным учениям, развертыванию региональной группировки войск, проверке боевой готовности – все это показывает, что Беларусь активно сотрудничает с Россией и действует по единому их замыслу", – подчеркнул спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Россия готовится к новому массированному удару

Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что российские оккупанты, вероятно, готовят новый ракетный террор в ближайшие дни.

По его словам, террористы хотят устроить в Украине "блэкаут".

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