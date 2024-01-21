Россия может воспользоваться этим в прогнозах.

Обсуждать публично вопросы о том, какое количество людей нужно мобилизовать - это опасная игра с Россией, поскольку это помогает врагу прогнозировать действия армии Украины и ее ресурсы

Об этом рассказал военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Эспрессо.

"Вопрос цифр - сколько нужно мобилизовывать, я считаю, что нецелесообразно обсуждать это вообще, потому что для врага это дает понимание количества, которое хочется призвать людей. Можно легко спрогнозировать под что их будут применять, какое наличие техники может появиться дополнительно у нас", - заявил он.

По его словам, врагу это может дать понимание, где ВСУ могут потенциально активизировать свою работу.

"То, что мобилизовывать людей нужно - это однозначно и здесь вопрос даже стоит, по-моему, не в том, чтобы призвать 500-600 тысяч. Для меня в разы более важный вопрос, чтобы люди, которые не вовлечены сейчас в военном деле, потенциально были готовы взять оружие, тем более если мы ждем этот законопроект, который должен внести изменения в законы о мобилизации, военной службе, тотальном сопротивлении, то, здесь важнее говорить, какими силами и средствами готовить то же самое гражданское население, или потенциальных будущих рекрутеров", - пояснил военный.

Он также отметил, что за два года войны Украина должна была понять, что действующих военных нужно усиливать.

"Мы хотим оружие, технику от союзников, но на них все равно нужно посадить людей и кроме техники еще нужно много других нюансов, та же самая логистика, ее восстановление, ремонтные базы, которые, как правило привлекают в разы больше людей, чем, скажем, бойцов на поле боя. Опять же, сколько наши союзники смогут к себе взять на обучение людей, сколько мы сможем подготовить. Поэтому цифры стоит держать в тайне, это мое субъективное мнение", - подытожил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Что в Украине говорят о дополнительной мобилизации

Президент Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине необходима, в первую очередь, для того, чтобы была справедливость: чтобы люди, которые с первого дня находятся на войне против РФ, могли отдохнуть.

Воины, которые были на фронте в самые мощные и сложные времена, заслуживают справедливости, - на то, чтобы их кто-то заменил, рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Channel 4 News.

Также Зеленский прокомментировал потребность в мобилизации еще около полумиллиона мужчин в армию. Президент акцентировал, что жизнь человека - это приоритет номер один, поэтому на данный момент он не видит достаточных деталей, чтобы ответит на это "да". "Просто это не только жизнь, жизнь - это номер один. А вторая история - это соответствующие действия и соответствующие операции. И поэтому я сегодня не увидел пока достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", - заявил он. Также глава государства вновь остановился на вопросе финансирования мобилизации такого количества людей. Здесь нужно правильно считать, акцентировал Зеленский.

Командир 1-го механизированного батальона третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины с позывным "Бот" прокомментировал информацию, что возраст мужчин, подлежащих мобилизации, могут снизить с 27 до 25 лет. По его мнению, в 25 лет мужчина - это "уже дядя", поэтому снизить предельную норму следует до 22 лет.

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