В Украине в результате российских обстрелов за минувшие сутки погибли четверо мирных жителей, 14 ранены.
Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на полученную от ситуационного центра Министерства обороны информацию. В сообщении отмечается, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреляли территорию восьми областей Украины. Враг задействовал различные виды вооружения – гранатометы, минометы, танки, артиллерию, РСЗО, БПЛА, тактическую авиацию.
Всего осуществлены обстрелы 92 населенных пунктов, подтверждено поражение 75 объектов инфраструктуры.
"Предварительно, погибли четыре человека и 14 ранены", - информирует Минобороны.
Ситуация на Донбассе
В Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты, в которых остается гражданское население. Так, 4 апреля в Донецкой области российские оккупанты убили четырех мирных жителей, еще трое получили ранения.