Всего враг обстрелял 92 населенных пункта в восьми областях Украины, подтверждено поражение 75 объектов инфраструктуры.

В Украине в результате российских обстрелов за минувшие сутки погибли четверо мирных жителей, 14 ранены.

Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на полученную от ситуационного центра Министерства обороны информацию. В сообщении отмечается, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреляли территорию восьми областей Украины. Враг задействовал различные виды вооружения – гранатометы, минометы, танки, артиллерию, РСЗО, БПЛА, тактическую авиацию.

Всего осуществлены обстрелы 92 населенных пунктов, подтверждено поражение 75 объектов инфраструктуры.

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"Предварительно, погибли четыре человека и 14 ранены", - информирует Минобороны.

Ситуация на Донбассе

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты, в которых остается гражданское население. Так, 4 апреля в Донецкой области российские оккупанты убили четырех мирных жителей, еще трое получили ранения.

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