Погибли двое жителей Торецка, один в Авдеевке и один в Торском.

В Донецкой области за сутки российские оккупанты убили четырех мирных жителей, еще трое получили ранения в результате действий врага.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 3 апреля россияне убили четырех жителей Донецкой области: 2 в Торецке, 1 в Авдеевке и 1 в Торском. Еще три человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.

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Кириленко отметил, что на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ситуация в Донецкой области

В Донецкой области идут напряженные бои. Россияне беспрерывно обстреливают некоторые населенные пункты. В частности, очень тяжелая ситуация в Авдеевке, в которую запретили въезжать журналистам и волонтерам. Там осталось около 2 тыс. гражданских, которые почти год живут без воды, газа и электрики. А каждый выход их укрытия равняется смертельному риску.

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