Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия потеряла на войне убитыми и ранеными уже 300 тысяч военнослужащих.

Россия потеряла на войне против Украины 300 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Однако правительству государства-агрессора нет разницы, какое количество оккупантов будет ликвидировано.

Такое мнение выразил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу". Журналист сослался на статистику от военного штаба ЕС с упоминанием 250 тысяч убитых и раненых рашистов. Однако советник считает этот показатель заниженным. По его мнению, нужно учитывать изначальную группировку оккупантов, количество мобилизованных, боевиков из ЧВК "Вагнера", заключенных, завербованных в частную военную кампанию, отряды "Росгвардии" и прочее.

"Мне кажется, что цифра (убитых и раненых россиян — УНИАН) немножко больше 300 тысяч. Но Россия сегодня находится в таком аморальном состоянии, что ей нет разницы, они потеряют 100, 200 или 500 тысяч. Это вопрос развертывания внутреннего бунта как такового, и он не зависит от количества мертвых", — заявил Подоляк.

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Потери России в Украине: последняя информация

Согласно официальным данным от Генштаба ВСУ, украинские защитники ликвидировали 110 250 российских оккупантов. За последние сутки эта статистика выросла на 530 врагов. Количество уничтоженной техники рашистов превысило 18 тысяч единиц.

Украинская авиация в течение 5 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага. Зафиксированы попадания по личному составу и технике.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что агрессору необходимо мобилизовать 50 тысяч человек в месяц для компенсации текущих потерь в зоне боевых действий. А для нового полномасштабного наступления этот показатель должен быть в 3-4 раза больше.

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