К Новому году российские войска практически полностью исчерпали ресурс своей осенней мобилизации, отметил обозреватель.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко поставил под сомнение возможности России организовать новое наступление на Украину.

"К Новому году российские войска практически полностью исчерпали ресурс своей осенней мобилизации, ведь каждую утратившую боеспособность единицу следует компенсировать. Возникает вопрос, когда ресурс "чмобилизации" уйдёт в ноль? Судя по ускорению показателя потерь, к концу февраля, началу марта сентябрьской биомассы в составе российских войск уже практически не будет. То есть, за январь и февраль им необходимо собрать компенсацию этих перспективных потерь или минимум 50 тысяч в месяц. И не только", - отметил он.

По его словам, 50 тысяч - это компенсирующий показатель, который растрачивается за месяц, следовательно, полноценной компенсацией должен быть количественный показатель не менее 100 тысяч:

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"И это только той части, что в зоне боевых действий".

Как отметил Коваленко, чтобы Россия смогла реализовать план затяжной войны, эта численность должны быть в месячном выражении значительно большей, а для нового масштабного наступления - и вовсе превышать 150-200 тысяч в месяц.

Новое наступление России - что сообщалось

Напомним, советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что в ближайшее время россияне могут пойти в наступление.

Как отметил военный эксперт Сергей Грабский, новое широкомасштабное наступление России на сегодня невозможно. Войска РФ просто физически не могут сконцентрировать такие силы и средства, которые обеспечили бы ему наступление на всех фронтах, пояснил