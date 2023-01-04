Оккупанты уже несколько месяцев не могут достичь целей в Бахмуте, который стал городом-крепостью.

Военный эксперт, директор по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь прокомментировал заявления западных СМИ о том, что россияне перебрасывают свои войска из-под Бахмута на Соледар. Он считает, что если это действительно так, то это означает, что у них не получается достичь целей под городом-крепостью, который уже несколько месяцев героически обороняют украинские защитники.

В эфире национального телемарафона Самусь не исключил, что оккупанты приняли решение сместить акцент на другие направления и попытаться пробить украинскую оборону там. При этом он выразил уверенность, что российские оккупанты не смогут этого сделать, поскольку у них сейчас нет ни одного инструмента, который мог бы выбить стратегическую и оперативно-тактическую инициативу из рук украинских воинов.

В то же время, по его словам, россияне не могут позволить себе оперативную паузу на Бахмутском направлении, поскольку это не оперативное направление, а тактическое. Оно было избрано российским командованием или главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, как его личный проект. Им он хотел продемонстрировать, что его частная армия более эффективна, чем российские вооруженные силы. Однако у него это не получилось.

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"Это было лишь тактическое направление, где они хотели продемонстрировать, что они могут наступать. Оперативная пауза им (командованию армии РФ – ред.) нужна стратегическая — фактически остановить любые активные боевые действия на всем фронте и получить один-два месяца для того, чтобы провести новую мобилизацию, создать новые резервы и попытаться сформировать новые группы войск, которые могли бы провести несколько крупных операций, скажем, из Беларуси, как они давно мечтают, или на других направлениях не допустить активных наступательных действий со стороны украинской армии, которые, очевидно, планируются", – подчеркнул он.

Ситуация на Бахмутском направлении

Потери штурмовых групп оккупантов в Бахмуте Донецкой области составляют 80%. Заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко рассказал, что раненых захватчиков оставляют умирать на холоде.

В то же время в Институте изучения войны подчеркивают, что главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин готовит информационные условия, чтобы обвинить в неудачах под Бахмутом министра обороны Сергея Шойгу и российский ВПК. Так, заявления "вагнеровцев" о нехватке боеприпасов и сложностях с прорывом обороны ВСУ направлены на то, чтобы снять с Пригожина личную ответственность за провал боев.

Ранее в британской разведке заявили, что частота пехотных атак российских оккупантов в районе Бахмута снизилась. Теперь они проводятся только на уровне взвода или отделения. Украина направила значительное подкрепление для защиты сектора.

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