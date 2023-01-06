Авиация Украины более 10 раз за сутки била по районам сосредоточения врага, отметили в Генштабе нашей армии.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.

Украинская авиация также 15 раз ударила по районам сосредоточения противника, об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Наши подразделения ракетных войск и артиллерии осуществили огневое поражение двух районов сосредоточения живой силы и военной техники противника", - отмечается в сообщении.

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Напомним, вечером 5 января Генштаб ВСУ сообщил, что наши воины сбили вражеский вертолет Ми-8 и самолет Су-25.

Ситуация на фронте в Украине - что надо знать

Генштаб армии Украины утром 5 января сообщил, что противник наступал на Авдеевском и Купянском направлениях, но не имел успеха. Защитники нашего государства на Донбассе отразили вражеские атаки в районах 16 населенных пунктов.

Общие потери России в Украине на 5 января составили примерно 109 тысяч 720 оккупантов. Кроме того, сообщалось, что уже ликвидированы 284 вражеских самолета и 271 вертолет противника.

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