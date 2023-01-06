Украинские воины уничтожили десятки единиц техники врага.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях России во время полномасштабной войны, развязанной против нашей страны.

Как говорится в сводке, по состоянию на утро 6 января россияне потеряли уже 110250 солдат, из них 530 украинские воины ликвидировали за последние сутки.

Кроме этого, Россия потеряла:

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танков ‒ 3064 (+23);

боевых бронированных машин – 6124 (+16);

артиллерийских систем – 2059 (+8);

РСЗО – 431 (+5);

средств ПВО – 215 (+0);

самолетов – 285 (+1);

вертолетов – 272 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),

крылатых ракет – 723 (+0),

кораблей и катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4797 (+38);

специальной техники – 182 (+0).

Последние потери РФ на войне против Украины

Силы обороны Украины продолжают бить по позициям российских оккупантов и наносить врагу значительные потери. За предыдущие сутки было уничтожено еще примерно 810 российских захватчиков, а общие боевые потери РФ в Украине достигли 109720.

5 января украинская авиация нанесла три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян и 15 раз ударила по районам сосредоточения противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии осуществили огневое поражение двух районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

Также вечером 5 января Генштаб ВСУ сообщил, что наши воины сбили вражеский вертолет Ми-8 и самолет Су-25.

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