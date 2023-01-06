Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях России во время полномасштабной войны, развязанной против нашей страны.
Как говорится в сводке, по состоянию на утро 6 января россияне потеряли уже 110250 солдат, из них 530 украинские воины ликвидировали за последние сутки.
Кроме этого, Россия потеряла:
- танков ‒ 3064 (+23);
- боевых бронированных машин – 6124 (+16);
- артиллерийских систем – 2059 (+8);
- РСЗО – 431 (+5);
- средств ПВО – 215 (+0);
- самолетов – 285 (+1);
- вертолетов – 272 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),
- крылатых ракет – 723 (+0),
- кораблей и катеров – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4797 (+38);
- специальной техники – 182 (+0).
Последние потери РФ на войне против Украины
Силы обороны Украины продолжают бить по позициям российских оккупантов и наносить врагу значительные потери. За предыдущие сутки было уничтожено еще примерно 810 российских захватчиков, а общие боевые потери РФ в Украине достигли 109720.
5 января украинская авиация нанесла три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян и 15 раз ударила по районам сосредоточения противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии осуществили огневое поражение двух районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.
Также вечером 5 января Генштаб ВСУ сообщил, что наши воины сбили вражеский вертолет Ми-8 и самолет Су-25.