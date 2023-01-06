Ликвидированы еще более полутысячи оккупантов: потери РФ пересекли очередную границу / facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях России во время полномасштабной войны, развязанной против нашей страны.

Как говорится в сводке, по состоянию на утро 6 января россияне потеряли уже 110250 солдат, из них 530 украинские воины ликвидировали за последние сутки.

Кроме этого, Россия потеряла: 

Видео дня
  • танков ‒ 3064 (+23); 
  • боевых бронированных машин – 6124 (+16); 
  • артиллерийских систем – 2059 (+8); 
  • РСЗО – 431 (+5); 
  • средств ПВО – 215 (+0);
  • самолетов – 285 (+1); 
  • вертолетов – 272 (+1); 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),
  • крылатых ракет – 723 (+0),
  • кораблей и катеров – 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4797 (+38);
  • специальной техники – 182 (+0).
Ликвидированы еще более полутысячи оккупантов: потери РФ пересекли очередную границу / инфографика Генштаб

Последние потери РФ на войне против Украины

Силы обороны Украины продолжают бить по позициям российских оккупантов и наносить врагу значительные потери. За предыдущие сутки было уничтожено еще примерно 810 российских захватчиков, а общие боевые потери РФ в Украине достигли 109720.

5 января украинская авиация нанесла три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян и 15 раз ударила по районам сосредоточения противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии осуществили огневое поражение двух районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

Также вечером 5 января Генштаб ВСУ сообщил, что наши воины сбили вражеский вертолет Ми-8 и самолет Су-25

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