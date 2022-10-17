В результате утреннего ракетного удара по Роменскому району Сумской области погибли по меньшей мере три человека.
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"В 5:20 утра три российские ракеты прилетели в объект гражданской инфраструктуры. По меньшей мере три человека погибли. Девять - ранены. Под завалами до сих пор находятся люди", - написал он.
Также Живицкий добавил, что в области от электроснабжения отключены 1625 абонентов.
Утренний удар по Сумщине
Сегодня, 17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины.
В частности, зафиксировано пять ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине.