В результате утреннего ракетного удара по Роменскому району Сумской области погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В 5:20 утра три российские ракеты прилетели в объект гражданской инфраструктуры. По меньшей мере три человека погибли. Девять - ранены. Под завалами до сих пор находятся люди", - написал он.

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Также Живицкий добавил, что в области от электроснабжения отключены 1625 абонентов.

Утренний удар по Сумщине

Сегодня, 17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины.

В частности, зафиксировано пять ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине.

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