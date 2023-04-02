Украинским авиаторам трудно сражаться против сверхзвуковых истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-34.

Пока Запад не может решиться и передать Украине современные истребители F-16, на фронте в боях с оккупантами гибнут пилоты, которые способны их быстро освоить.

Об этом говорится в статье газеты The Telegraph. Журналисты издания пообщались с офицерами Воздушных сил Украины. Военные рассказали, как ведутся бои с РФ в воздухе.

"У нас был список самых продвинутых пилотов, которых можно было обучить на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою", – рассказал полковник Владимир Логачев.

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В то же время майор Вадим Ворошилов заявил, что сдерживать оккупантов на устаревших советских самолетах становится все труднее. В частности, российские захватчики устраивают украинским пилотам засады.

"Выпускают самолет, заставив украинского пилота поверить, что самолет только один. А потом с разных сторон появляются еще два-три", – рассказал Ворошилов.

По словам майора, украинцы продолжают летать на МиГ-29 советской эпохи, на которых могут только "удерживать поле боя" против сверхзвуковых истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-34. Однако на F-16 украинские пилоты смогут "контролировать воздушное пространство, а также море и землю для защиты пехоты".

"Нам нужно больше современных самолетов, чтобы быть лучше противника", – подчеркнул он.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Представители Украины неоднократно призывали предоставить истребители F-16 для противостояния с Россией. Сейчас такого решения не приняла ни одна страна. Современная авиация помешает российским попыткам господства в воздухе, выполнит свою часть функций противовоздушной обороны. Особенно помогут западные истребители в освобождении оккупированного Крыма

30 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что украинскому войску нужны современные американские истребители F-16, чтобы победить врага на фронте.

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