По его мнению, РФ рассредоточит подкрепление по всей линии фронта.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что до конца февраля группировка российских войск может увеличиться до 400 тысяч солдат.

В комментарии РБК-Украина он сказал, что половину из этого количества российское военное командование перебросит на донецкое направление.

"Сейчас еще около 100 тысяч перебрасывают ближе к границе, а дальше они своим ходом подходят к линии фронта. Давление будет идти по нарастающей, и пик ожидается после 20 февраля, в третьей декаде месяца. Они и так заходят ежедневно по 3 тысячи. Всего группировка противника увеличится до 400 тысяч", - рассказал Свитан.

Видео дня

Согласно прогнозу эксперта, эти почти полмиллиона войск не ударят по одному направлению. Их рассредоточат по тысячекилометровой ширине фронта от Кинбурнской косы до Купянска.

"Можно сказать, что половина из этих 400 тысяч именно на Донецком направлении будет пытаться продавить наши войска", - отметил Свитан.

Новое наступление России

По данным Financial Times, украинским властям передали информацию о новом наступлении России, которое может произойти в течение 10 дней. Вероятным направлением атаки аналитики называют западную часть Луганской области в районе Кременной и Лимана.

В то же время генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес скептически относится к возможному крупного наступления армии РФ.

По оценке ISW, Россия не имеет достаточной боевой мощи для успешного большого наступления.

Вас также могут заинтересовать новости: