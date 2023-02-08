По мнению аналитиков, Россия вряд ли нарастит боевую мощь, необходимую для существенного влияния на исход войны.

Военное командование РФ ставит нереалистичные сроки и спешит начать новое крупное наступление для захвата Донецкой области, хотя их армия не имеет достаточной боевой мощи.

Об этом сообщается в обзоре Института изучения войны, аналитики которого рассмотрели оценку минобороны Британии о том, что Кремль уже пытался провести наступательную операцию в январе, но получил лишь несколько сотен метров территории.

Отмечается, что медленные темпы объясняются нехваткой боеприпасов в России и нехваткой маневренных подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления. Эксперты уверены, Россия вряд ли увеличит боевую мощь, необходимую для существенного влияния на исход войны, в то время как военное командование продолжает требовать нереального и масштабного продвижения.

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"Российское руководство вновь планирует решительное наступление на основе ошибочных предположений относительно своих военных возможностей и не имеет боевой мощи, необходимой для поддержки более чем одной крупной наступательной операции", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Кроме этого, аналитики наблюдали, как РФ сигнализировала о подготовке к наступлению в начале 2023 года и пришли к выводу, что время и пространство могут помешать стремительным и широкомасштабным продвижением России, поскольку приближается весна, которая является непригодной для маневренной войны.

Новое наступление России

Разговоры о возможности крупного наступления российской армии ведутся с конца прошлого года, однако все называют разные даты.

Так, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оккупанты могут его приурочить к годовщине полномасштабного вторжения.

По данным Financial Times, украинским властям передали информацию о новом наступлении России, которое может произойти в течение 10 дней. Вероятным направлением атаки аналитики называют западную часть Луганской области в районе Кременной и Лимана.

Бывший командующий армией сша в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес также скептически относится к возможному крупного наступления армии РФ.

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