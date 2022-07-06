Среди раненых местных жителей есть ребенок.

Взрывы прогремели во временно оккупированном Скадовске Херсонской области. В результате инцидента один человек погиб, а еще четверо получили ранения

Об этом сообщает Суспильне.

"Один человек погиб, четверо раненых, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но больше никто не обращался за помощью", - рассказал глава Скадовского городского совета Александр Яковлев.

По его словам, из-за взрывов в доме разрушена крыша, повреждена стена и выбило окна.

За словами местных жителей, три ракеты пролетели в северную сторону города, после чего было слышно несколько взрывов, а в воздухе появился дым

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты еще в марте захватили часть Херсонской области, в том числе и Скадовск. За все это время захватчики чувствовали себя вполне спокойно.

21 июня глава пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники успешно продвигаются к временно оккупированному Херсону, вытеснять русские войска со второго и третьего рубежей обороны.

22 июня стало известно, что под Херсоном вспыхнул склад боеприпасов российских оккупантов. По уточнению местных, пожар на складе случился после попаданий снарядов.

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