Алексей Яковлев отметил, что в промышленной зоне порта зафиксировали разрушения.

Мощные взрывы прогремели во временно захваченном Скадовске Херсонской области в среду, 22 июня. Инцидент произошел в районе порта.

Об этом сообщил городской голова Скадовска Алексей Яковлев в Facebook.

По его словам, всего прогремели два взрыва.

"В Скадовске снова "прилетело". Были слышны два взрыва, один мощный в районе порта", - говорится в сообщении.

Позже Яковлев уточнил, что в промышленной зоне порта зафиксировали разрушения. После "прилета" вспыхнул пожар.

Кроме того, спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опубликовал видео удара, а также место, куда "прилетело".

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты еще в марте захватили часть Херсонской области, в том числе и Скадовск. За все это время захватчики чувствовали себя вполне спокойно.

21 июня глава пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники успешно продвигаются к временно оккупированному Херсону, вытеснять русские войска со второго и третьего рубежей обороны.

22 июня стало известно, что под Херсоном вспыхнул склад боеприпасов российских оккупантов. По уточнению местных, пожар на складе случился после попаданий снарядов. Люди пишут об ударе ВСУ.

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