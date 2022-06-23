Мощные взрывы прогремели во временно захваченном Скадовске Херсонской области в среду, 22 июня. Инцидент произошел в районе порта.
Об этом сообщил городской голова Скадовска Алексей Яковлев в Facebook.
По его словам, всего прогремели два взрыва.
"В Скадовске снова "прилетело". Были слышны два взрыва, один мощный в районе порта", - говорится в сообщении.
Позже Яковлев уточнил, что в промышленной зоне порта зафиксировали разрушения. После "прилета" вспыхнул пожар.
Кроме того, спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опубликовал видео удара, а также место, куда "прилетело".
Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты еще в марте захватили часть Херсонской области, в том числе и Скадовск. За все это время захватчики чувствовали себя вполне спокойно.
21 июня глава пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники успешно продвигаются к временно оккупированному Херсону, вытеснять русские войска со второго и третьего рубежей обороны.
22 июня стало известно, что под Херсоном вспыхнул склад боеприпасов российских оккупантов. По уточнению местных, пожар на складе случился после попаданий снарядов. Люди пишут об ударе ВСУ.