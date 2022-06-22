Под Херсоном горит склад боеприпасов российских оккупантов.
Об этом сообщают региональные Telegram-каналы.
На опубликованных снимках видно поднимающийся столб темного густого дыма.
По уточнению местных, пожар на складе случился после попаданий снарядов. Люди пишут об ударе ВСУ.
Война в Украине: актуальные данные
Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. Вчера, 21 июня, русские войска оккупировали ряд близлежащих сел.
По мнению аналитиков из американского Института изучения войны, в ближайшую неделю РФ попытается атаковать Лисичанск. Как отмечает, в свою очередь, Генштаб оккупанты уже приближаются к городу, территория под огнем.
Кроме того, россияне пытаются возобновить наступление на Славянск.
Агрессии Путина помогает и Беларусь. Украинские военные заметили ведение силами республики разведки на границе с нашей страной.
Если президент России "дожмет" Лукашенко вступить в войну против украинского государства, то беларуская армия может сформировать ударную группировку и начать активные боевые действия на протяжении месяца, говорили ранее эксперты.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В ВСУ появились перспективы освобождения Мелитополя и Херсона: Маломуж озвучил сценарии
- Не только артиллерия: эксперт ответил, какое вооружение поможет ВСУ мощно ударить по врагу
- Эксперт объяснил, когда возможна деоккупация Украины и контрнаступление ВСУ