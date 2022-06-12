Нацгвардієць с первого выстрела ПЗРК "Игла" сбил российский беспилотник "Орлан-10".

В Северодонецке на Луганщине боец Национальной гвардии Украины метким выстрелом уничтожил вражеский беспилотник.

Об этом сообщила Нацгвардия.

"В Северодонецке нацгвардеец с первого выстрела ПЗРК "Игла" сбил российский беспилотник "Орлан-10". Нацгвардейцы совместно с ВСУ героически и мужественно противостоят российским оккупантам, каждый день продолжаются ожесточенные бои за каждый клочок нашей земли", - говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в Донецкой области воины Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ ликвидировали вражеский ударный вертолет Ка-52 с помощью ПЗРК "Игла".

Также в Оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении почти четырех десятков российских десантников.

Ранее боец 128-й бригады рассказал о применении Javelin.

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