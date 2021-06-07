В Службе безопасности Украины подчеркивают, что составляющей гибридной войны является распространение фейков и проведение информационных спецопераций.

В Службе безопасности Украины подчеркивают, что любые заявления Федеральной службы безопасности Российской Федерации о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно сквозь призму ведения гибридной войны.

Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Относительно заявлений ФСБ о якобы разоблачении "агента СБУ" в России он подчеркнул: "Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно сквозь призму ведения гибридной войны, составляющей частью которой является распространение фейков и проведение информационных спецопераций. Поэтому СБУ призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа".

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Также в СБУ напомнили российским пропагандистам, что служба осуществляет свою деятельность и гарантирует государственную безопасность именно на территории Украины. "И одна из наших задач - выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся", - подчеркнули в СБУ.

В то же время в службе не предоставили информации относительно человека, имя которого фигурировало в соответствующих сообщениях российских СМИ.

Как известно, сегодня ряд российских СМИ сообщили о якобы задержании и выдворении из России "агента украинских спецслужб" Алексея Семеняки.

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Автор: Татьяна Поляковская