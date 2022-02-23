На границе с Харьковщиной СБУ фиксирует активное маневрирование и передвижение войск страны-агрессора.

Служба безопасности фиксирует наращивание российских военных на границе с Харьковской областью.

Об этом на совещании сообщил начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин, передает Суспільне. Харків.

"Видим активное маневрирование и передвижение войск Российской Федерации вдоль наших границ. Постепенно наращивается военное присутствие, нет никаких элементов отвода войск от границы Украины после так называемых учений", - сказал Дудин.

"На сегодня, по полученной нами информации, лучшая их тактическая группа насчитывает лишь 70% исправной техники. 30% техники неисправна. Мы видим даже в направлении Белгорода, где сосредоточена та военная техника, которая неспособна самостоятельно передвигаться", - добавил начальник УСБУ в Харьковской области.

Ранее, как писал УНИАН, в Харьковской области работают над усилением мер безопасности из-за агрессии РФ в отношении Украины. В СБУ обратились к харьковчанам с пониманием относиться к усилению на блокпостах: "в случае необходимости, эта потребность может возникнуть за минуту, будем усиливать, перемещать, углублять".

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе готовы дать отпор потенциальному захватчику.

Также вероятность оккупации российскими войсками Харькова оценил и министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, такой 100% вероятности нет.

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