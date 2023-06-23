Были осуществлены пуски ракет – предположительно, Х-101/Х-555.

Ночью 23 июня в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину.

Враг выпустил ракеты со стратегической авиации. Пуски подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

"Внимание! Ракеты (предположительно Х-101/Х-555) направляются в юго-восточном направлении. Курс может меняться. В случае объявления воздушной тревоги направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении.

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По состоянию на 01:13 тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской областях, а также в Крыму и на Луганщине.

Обновлено 01:34: Тревога распространилась на другие области. "Покраснели" Киев, Киевская, Винницкая, Черкасская, Житомирская, Кировоградская и Черниговская области.

"Центральные области (Киевская, Винницкая, Житомирская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская) – ракетная опасность!" – сообщили в ВС ВСУ.

Кроме того, в Воздушных силах заявили, что зафиксирован взлет 2-х Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка".

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Обстрелы Украины со стороны РФ

В ночь на 22 июня российские оккупационные войска ударили по Украине ракетами. В Воздушных силах ВСУ также сообщали о движении дронов-камикадзе "Шахед" в направлении Одесской области.

Уже утром в ВСУ раскрыли детали ночной атаки. Враг ударил по Украине с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами Shahed-136/131. Для атаки враг применил самолеты Ту-22М3 и МиГ-31К.

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