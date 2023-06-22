Враг совершил пуски из акватории Азовского моря. Также есть угроза применения дронов.

Российские оккупационные войска атаковали Украину ракетами. В Воздушных силах подтвердили пуски, вероятно, ракет Х-22.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, ракеты направляются на северо-запад. Однако курс может меняться.

Враг совершил пуски из акватории Азовского моря. Там находились четыре стратегических бомбардировщика Ту-22м3. Уже сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге.

Видео дня

По состоянию на 01:56 22 июня 2023 года тревога была объявлена в Киеве и большинстве областей Украины.

Незадолго до пусков ракет на Харьковщине и Полтавщине раздавались взрывы. В воздушных силах сообщали об угрозе использования баллистического вооружения оккупантами. Кроме того, там заявили об угрозе применения россиянами БПЛА.

Обновлено 2:00: В Воздушных силах заявили об отбое ракетной угрозы на Востоке и Юге Украины.

Обновлено 2:12: По состоянию на данный момент тревога все еще продолжается на Сумщине и Черниговщине. Уже несколько месяцев отбой не объявляют в Луганской области и Крыму.

Обновлено 2:18: В Одесской области снова объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения "Шахедов" и призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

В Черниговской и Сумской областях объявили отбой тревоги.

Обновлено 2:30: По данным ВС ВСУ, "Шахеды" двигаются на юг Одесской области. Дроны могут менять курс.

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Обстрелы Украины

20 июня российские оккупанты обстреляли спасателей в Херсоне. Один из них погиб, еще восемь - ранены. Известно, что сотрудники ГСЧС расчищали в городе ил.

В ночь на 20 июня россияне атаковали Украину дронами. Враг запустил 30 иранских дронов "Шахед", 28 из которых них были уничтожены украинской ППО. Кроме того, оккупанты били по Запорожью и окрестностям города ракетами С-300.

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