Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сейчас не занимается обменом.

В плену у российских оккупантов остаются 75 украинских военных-защитников острова Змеиный.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в ходе брифинга Media Center Ukraine.

По официальной информации, в плену оккупантов сейчас находится 75 человек.

"Вы знаете, что каждый раз нам удавалось по одному - по два человека с острова Змеиный вытаскивать (во время обмена - УНИАН). Сейчас этот вопрос не ко мне, а к координатору штаба господину Буданову (начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины - УНИАН)", - отметила Верещук.

Тем временем родные защитников острова сообщают о 80 пленных. Верещук посоветовала им обратиться в ее министерство, чтобы сверить эту информацию.

Также она отметила, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сейчас не занимается обменом, но владеет таким реестром.

Ранее Верещук сообщила, что Россия держит в тюрьмах 1,5 тысячи гражданских украинцев.

Захват украинцев на острове Змеином

24 февраля оккупанты вели обстрелы из корабельных вооружений и применили боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове.

До этого они неоднократно пытались запугать украинских защитников с требованиями сдаться, однако получали отказ.

В тот же день советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время артиллерийского удара по острову Змеиный погибли 13 украинских пограничников.

25 февраля украинская сторона провела переговоры об эвакуации тел, и в тот же день на остров было направлено судно "Сапфир". 27 февраля группа кораблей ВМС РФ захватила его.

28 февраля в Генштабе заявили, что украинские пехотинцы и пограничники, которых взяли в плен российские оккупанты на острове Змеиный, живы.

Всех 19 членов экипажа спасательного судна "Сапфир" освободили из российского плена 25 марта.

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