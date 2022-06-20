Она подчеркнула, что нужно делать все возможное, чтобы пленные были защищены международной Конвенцией по правам человека, ведь россияне нарушают эти права.

Украинский парамедик Юлия Паевская ("Тайра") впервые после освобождения из российского плена рассказала о том, в каких условиях она находилась у врагов.

На своей странице в Facebook женщина написала, что условия содержания больше напоминали концлагерь.

"Тайра" рассказала, что за время пребывания в плену она похудела и сейчас ее вес – 50 килограммов. Из-за пережитого она сейчас усталая и измотанная, но убеждает – скоро восстановится и вернется в строй.

"Пока что я не буду постить селфи. Извините. Мой вес на теперь около 50 кг. Я слишком измотана и выгляжу ужасно. Но мной занимаются лучшие врачи и скоро я вернусь в строй. Снова и снова хочу поблагодарить за обмен, который был бесспорно чудом Господним, и всем причастным к этому чуду. Сейчас я в безопасном месте под наблюдением лучших врачей. Скоро вернусь в строй, и надо восстановить силы", - написала она.

По словам парамедика, больше всего ей сейчас больно за тех, кто до сих пор находится в плену российских оккупантов. Она подчеркнула, что нужно делать все возможное, чтобы пленные были защищены международной Конвенцией по правам человека, ведь россияне нарушают эти права.

"Больше всего мне больно за судьбу парней и девушек, что сидят в застенках врага - когда ты там кажется, что надежды нет, и Украина уже не существует как государство. Необходимо добиться, чтобы все пленные были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что когда мы там - мы абсолютно бесправны, как рабы. Никаких передач нам не дают, никакой информации о семье мы не имеем, врачебная помощь недоступна. Условия содержания напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась оказавшись однажды в газенвагене. И я не шучу, к сожалению. И это только малый процент того, что происходит в каменных мешках за линией соприкосновения. Все пленные должны быть освобождены. Необходимо разработать систему контроля и алгоритм обмена", - отметила Паевская.

Как писал УНИАН, 17 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Паевскую освободили из плена.

В плен Юлия попала ориентировочно в середине марта. Российские пропагандисты называют ее "участницей Азова".

После своего освобождения "Тайра" записала первое видео, в котором поблагодарила президента за помощь и подчеркнула, что сейчас находится в безопасном месте.

Вас также могут заинтересовать новости: