Еще 1 млн 200 тыс. украинцев были депортированы в РФ, в том числе 240 тыс. детей.

Россия незаконно удерживает в тюрьмах 1,5 тыс. гражданских украинцев, но признает, что держит в плену только 120 гражданских.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она рассказала, что согласно Женевским конвенциям, пленных военнослужащих можно обменять, но положения конвенций не распространяются на гражданское население. Соответственно, механизма возвращения пленного гражданского населения нет.

"У нас более 1,5 тыс. гражданских на сегодня в российских тюрьмах. Они сидят в Ростове, Курске, они сидят в СИЗО, и они сидят как военнопленные, хотя не должны быть пленниками. Они не интернированы, у них нет статуса по международному гуманитарному праву, и их должны были бы отпустить", - подчеркнула Верещук.

В этой связи она просит международные правительства и общества давить на Россию с требованием вернуть в Украину украинских гражданских.

По ее словам, среди похищенных Россией украинских гражданских есть волонтеры, активисты, журналисты, священники, депутаты местных советов, главы ОТГ и старосты, которые уже находятся в плену 70-80, а некоторые и больше 100 дней.

Вице-премьер добавила, что в настоящее время Россия признала лишь 120 гражданских, которых содержит в плену.

"120 человек признала Россия как находящихся у них в плену из числа гражданских. Среди них нет ни одной женщины", - сказала Верещук.

Она отметила, что Россия отказывалась признавать, что содержит в плену украинских женщин - как гражданских, так и военнослужащих.

"У нас сотни женщин, которые в плену", - заявила вице-премьер.

В то же время, по ее словам, во время обменов удалось вернуть лишь 103 человека из числа гражданского населения.

Вице-премьер сообщила, что еще есть категория гражданских украинцев, которые были депортированы в Россию. И украинские данные относительно депортированных отличаются от цифр, которые объявляет российская сторона.

"Но российская сторона никогда не говорит правды и в данном случае тоже не собиралась этого делать. Они говорят о почти 2 млн. Данные нашей разведки говорят о том, что это примерно 1 млн 200 тыс. человек", - сказала Верещук и добавила, что за возвращение этих людей придется бороться.

Кроме того, среди них - 240 тыс. детей.

Также она рассказала, что очень трудно возвращать детей-сирот, вывезенных в Россию.

"А у нас на сегодня по реестру 2 тыс. 161 ребенок-сирота, которых незаконно вывезли в Российскую Федерацию и держат там", - заявила Верещук.

Она напомнила, что больше не занимается обменом военнопленными.

"Ими занимается глава координационного штаба, которым является Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки, потому что речь идет именно о военнопленных и, в частности о защитниках "Азовстали", о тех военных, которые были вывезены под договоренности и при условии, о которых мне неизвестно", - добавила Верещук.

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