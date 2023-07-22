Они должны были проводить строительные работы в Мариуполе.

В Донецкой области российские оккупанты отобрали паспорта у строителей из Узбекистана и мобилизовали их как "добровольцев".

Эти мужчины должны были проводить строительные работы в Мариуполе. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что в подразделениях российских оккупационных войск, которые размещены во временно оккупированной Горловке Донецкой области, отмечено наличие граждан Узбекистана.

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"Указанные лица прибыли в город Мариуполь для проведения строительных работ. По прибытии у них изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве добровольцев", - рассказали в Генштабе.

Мобилизация в России на войну в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, в России обманом расширили призывной возраст. Вместо обещанного повышения одновременно верхней и нижней возрастных рамок для призыва на срочную службу, будет повышение только верхней границы, а нижняя планка останется, как есть.

Недавно стало известно, что российские власти войну против Украины не только заключенных, но и наркоманов, и больных гепатитом. На одном из полигонов в Алтайском крае насчитали более 300 таких "новобранцев".

На войну в Украине вербуют даже граждан Непала, которые приехали в Россию учиться.

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