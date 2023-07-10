В Генеральном штабе ВСУ отметили, что более 300 таких "новобранцев" находятся на одном из полигонов.

Российские власти бросают на войну против Украины не только заключенных, но и наркоманов, и больных гепатитом. На одном из полигонов в алтайском крае насчитали более 300 таких "новобранцев".

"На одном из полигонов восточного военного округа алтайского края проходят подготовку более 300 человек, подписавших контракт с вооруженными силами Российской Федерации. Среди новобранцев есть лица из числа бывших заключенных, мужчины низкого социального статуса без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

При этом отмечается, что большинство "новобранцев" обратились в медицинские учреждения, чтобы отсрочить отправку в районы боевых действий на территории Украины.

Видео дня

Мобилизация в России - последние новости

Уже год в России проводтя скрытую мобилизацию, чтобы пополнять ряды "пушечного мяса" для войны против Украины. Официально российские власти объявляли мобилизацию лишь один раз - в сентября 2022 года. В рамках частичной мобилизации планировали набрать до 300 тысяч человек. При этом главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин проводил собственную мобилизацию в тюрьмах, обещая погашение судимости, но позже эту инициативу перехватило Минобороны РФ.

В мае главный "вагнеровец" заявил, что у Путина нет другого варианта, кроме как объявить всеобщую мобилизацию.

Также журналисты выяснили, что на войну в Украине вербуют даже граждан Непала, которые приехали в Россию учиться.

Вас также могут заинтересовать новости: