В то же время, россияне еще могут бросать на убой военных, поэтому Силам обороны надо и дальше уничтожать вражеские силы.

В Российской Федерации боятся объявлять новую волну принудительной мобилизации. Об этом ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий сказал в эфире на Радио NV.

"У них потери просто колоссальные. Ни одна оценка, которая действительно на чем-то серьезном базируется, не предусматривает потерь меньше на примерно 200 тысяч только выбитыми", - сказал Дикий.

Он добавил, что учитывая то, как работает российская военно-полевая медицина, на одного убитого у россиян приходится не менее двух таких, которые на всю жизнь стали инвалидами. По его мнению, речь идет не менее о 400 тыс. инвалидов на всю жизнь.

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"Это минимальная оценка их потерь", - добавил Дикий.

Аналитик отметил, что существует открытый список поименных потерь. Месяц назад в этом списке насчитывалось более 95 тыс погибших, но есть еще минимум 60 тыс обращений в Украину от российских граждан по розыску их родственников, пропавших на войне против Украины. Примерно до 100 тыс у россиян установленных убитых, и примерно столько же не установленных.

"Нам это не дало того, на что мы изначально надеялись в 2022 году. Нам это не дало антивоенного движения в России... Протестов нет... Но популярности режиму это тоже не добавляет. Совсем не добавляет. Популярности новой возможной принудительной мобилизации это, мягко говоря, не добавляет", - сказал Дикий.

При этом, отсутствие в России протестов против войны он объяснил тем, что большинство этих погибших присоединились к российской армии добровольно, чтобы заработать деньги.

"Именно поэтому российское общественное мнение достаточно спокойно к этому относится", - сказал Дикий.

Но, другой случай - это принудительно мобилизованные.

Дикий напомнил, что российскому режиму один раз удалось провести принудительную волну мобилизации осенью 2022 года.

"С того времени, кроме тех, что в цинках, никого так и не вернули. Их жены катаются по России с наклейками "верните мужа". И это, судя по всему, власть сильно беспокоит. И отсюда эксперимент с привозом северокорейского пушечного мяса. Новую волну принудительной мобилизации российские власти все же боятся", - убежден Дикий.

В то же время, ключевым аналитик считает то, что "по мере уничтожения этой живой силы их армия становится все хуже и хуже".

Он считает, что качество российской армии постоянно падало.

"То, что сейчас прет против нас прет, против нас воюет - это на порядок хуже по качеству, чем то, что пришло в 2022 году", - сказал Дикий.

Эксперт подчеркнул, что уничтожение российской живой силы надо продолжать.

Также Дикий отметил, у российских захватчиков реально катастрофическая ситуация с военной колесной техникой.

"Железо у россиян заканчивается. Мясо еще есть. Хотя, опять же, с тем темпом, с которым они бросают это мясо на мясные штурмы, и с тем темпом, как у них сейчас идет пополнение - уже совсем не так, как например, полгода назад, то уже и с тем наметились проблемы. Но по железу у них проблемы просто катастрофические. Они не от хорошей жизни пересели на осликов, потому что колесный транспорт на многих участках просто иссяк", - отметил Дикий.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, в течение последних трех месяцев россияне призывают на военную службу меньше людей, чем теряют.

При этом, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин увеличивает численность личного состава российской армии на 150 тысяч солдат и может напасть на Польшу и Литву с территории Беларуси.

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