Председатель Совета резервистов объяснил, почему, несмотря на проблемы с мобилизацией, врагу удается продвигаться.

В течение последних трех месяцев россияне призывают на военную службу меньше людей, чем теряют, сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью Украинскому радио.

По его словам, в последние месяцы российские войска за месяц теряли 35-40 тысяч убитыми и ранеными, а мобилизовали 30-35 тысяч. Это сокращение в пределах 5 тысяч, по словам Тимочко, "означает, что они не могут наращивать потенциал".

"Они пока что пытаются в ноль выравнивать потери, и это не полностью получается. Чтобы действительно эффективно работать на стратегическом или оперативном уровне, россиянам нужно набирать больше, чем они теряют. Причем вдвое больше. И это должен быть стабильный набор", - заявил председатель Совета резервистов.

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По его мнению, именно поэтому российский правитель Владимир Путин и объявил сборы резервистов - мол, надеется высвободить часть регулярной армии, которая есть в тылах.

Также, утверждает Тимочко, достаточно серьезно повлияло на ситуацию и то, что "россияне сильно надеялись, что мы потеряем поддержку союзников, поэтому весь прошлый год играли ва-банк, то есть перли всеми силами и средствами и резервами".

"Расчет был, что когда у них начнет уменьшаться потенциал, у нас просто не будет своего боекомплекта. Но мы все равно сумели нарастить собственный военно-промышленный комплекс, и союзники не отказались работать", - подчеркнул председатель Совета резервистов.

Однако, сказал он, несмотря на проблемы, противник продвигается, и это потому, что в Украине тоже "есть огромное количество вызовов: недостаточная мобилизация, нехватка оружия, разрушения.

"Но мы должны все рассматривать в сравнении, поскольку задачей Путина перед его войсками была полная оккупация Украины. А сейчас они могут говорить об оккупации одного села или двух в неделю или даже в месяц", - отметил Тимочко.

И чтобы максимально выполнить задачи, которые стоят перед россиянами, "они будут давить", считает председатель Совета резервистов.

"Скорее всего, они сейчас будут перегруппировываться. Побитые бригады и полки россияне будут пытаться постепенно заменять теми, кто отдохнули или имеют пополнение. Но в любом случае плато возможностей, на которые вышли россияне, имеет тенденцию не подъема вверх, а спада. Однако это будет зависеть от того, какие будут вызовы на международной арене", - добавил он.

Мобилизация в России: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Путин приказал отправить повестки резервистам. Он заявил, что это необходимо для "повышения боевых навыков". По словам юриста Движения отказников России Артема Клиги, это может быть связано с "потребностью в людях" из-за "истощения российской армии".

В то же время Россия пытается избежать массовой мобилизации, чтобы не навредить политическому режиму, поэтому покупает наемников у других стран. Такое мнение высказал полковник запаса СБУ и эксперт по военной контрразведке Михаил Притула.

Чтобы избежать протестов, россияне пытаются набирать добровольцев через контракты, предлагая им большие выплаты. Однако это не может продолжаться бесконечно, считает майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, ведь финансовых ресурсов у россиян не хватит.

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