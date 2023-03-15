Россия вынуждена зависеть от Ирана и Северной Кореи и использовать технику времен Второй мировой войны.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у России исчерпываются возможности для продолжения ведения войны против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сообщил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-10"), которое происходило в виртуальном формате.

По словам главы Пентагона, сегодня на заседании союзники и партнеры вновь подтвердили единство и решимость с целью поддержки борьбы Украины за свободу. Участие в заседании принимали более 50 стран.

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"Все они понимают, что битва Украины для самообороны от российской агрессии жизненно важна для всех, кто ценит основные принципы суверенитета, самоопределения и свободы", - сказал Остин.

Как отметил министр обороны США, украинский министр Алексей Резников рассказал о дальнейших шагах украинского сопротивления российской захватнической кампании и отметил неотложную срочность поддержки Украины со стороны членов Контактной группы.

"Россия надеется разгромить Украину в войне на истощение, но Украина получает поставки из более чем 40 стран. Между тем, Россия вынуждена зависеть от Ирана и Северной Кореи и вынуждена использовать технику со времен Второй мировой войны. Поэтому в России исчерпываются возможности и уменьшается количество друзей", - сказал Остин.

Он указал, что президент РФ Владимир Путин за год войны теперь имеет доказательства, что Соединенные Штаты и контактная группа будут поддерживать право Украины на самооборону на долгосрочную перспективу.

"Но Путин до сих пор надеется, что он сможет истощить Украину и переждать нас. Поэтому мы не можем отступить и не будем", - подчеркнул министр обороны США.

Остин добавил, что Украина не должна тратить время.

"И сегодня я ясно слышал, что наши коллеги из Контактной группы также знают, что мы должны выполнять наши обещания и обязательства быстро и полностью. И это касается поставки бронированных возможностей на поле боя, и обучения украинских солдат, обеспечения запасных частей и поддержки по обслуживанию (техники), необходимых для применения новых систем как можно скорее", - подчеркнул Остин.

Он заверил, что в рамках Контактной группы участники будут и в дальнейшем искать возможности для предоставления Украине новых видов помощи.

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