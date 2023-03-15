Им нужно найти способы предоставить ВСУ новые боеприпасы.

Страны, которые входят в Контактную группу по вопросам обороны Украины, ищут инновационное решение проблемы с боеприпасами для ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Ллойд Остин на открытии очередной встречи в формате "Рамштайн". По его словам, речь идет о координации долгосрочной поддержки Украины. Украинским союзникам нужно найти способы предоставить ВСУ новые боеприпасы и системы ПВО.

"Чтобы увеличить производство боеприпасов, члены этой контактной группы собираются вместе для разработки инновационного решения проблем промышленного производства", – рассказал Остин.

Видео дня

Он уверен, что союзники продолжат делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Украины этой весной и в дальнейшем.

Боеприпасы для Украины

Газета Washington Post подсчитала, что Украина за два дня тратит около 14 тысяч 155-мм гаубичных снарядов в месяц.

Как ранее сообщал УНИАН, Пентагон увеличит производство 155-мм снарядов на 500%.

1 марта Германия взяла на себя обязательства нарастить выпуск боеприпасов для Украины. Руководитель немецкого оружейного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер подчеркнул, что европейские правительства должны удвоить заказы на производство боеприпасов, чтобы удовлетворить военные нужды Украины.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина надеется получить от европейских союзников миллион снарядов калибра 155 мм - это в четыре раза больше, чем сейчас обещает Европа.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал власти Германии ускорить и нарастить поставки боеприпасов ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: