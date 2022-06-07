Шойгу также заговорил о возобновлении железнодорожного сообщения между РФ и Украиной.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил об открытии автомобильного движения из РФ в оккупированный Крым через оккупированную часть материковой Украины.

Об этом шла речь на его брифинге, пишут российские СМИ.

По словам Шойгу, "открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым".

Также он заявил, что уже "созданы необходимые условия для возобновления железнодорожного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на 6 участках".

Власти Украины пока не комментировали заявления оккупантов.

Как писал УНИАН, оккупанты нацелены на создание устойчивого сухопутного коридора из Ростовской области РФ во временно оккупированный Крым и далее к молдавской территории Приднестровья, чтобы лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям.

В апреле заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявлял, что Россия во время "второй фазы" войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины. По его словам, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в оккупированный Крым и "влиять на жизненно важные объекты ВСУ".

В мае в РФ заявили о прорыве "транспортной блокады" между Крымом и неподконтрольной Херсонщиной.

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