Речь идет о наращивании интенсивности применения авиации и нанесения ракетных ударов, тотальном уничтожении гражданской инфраструктуры и мирного населения, окружении и уничтожении группировок украинских войск и срыве поставок вооружения.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины назвали основные цели российских оккупантов на ближайшую перспективу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сказал на брифинге.

"Как же оценивает текущую ситуацию Генеральный штаб? Прежде всего, стратегическая цель президента Российской Федерации остается неизменной: уничтожение Украины как государства", - подчеркнул Громов.

Он сказал, что РФ предусматривает сосредоточение усилий на отдельных ключевых направлениях фронта, и в частности на востоке и юге Украины.

По его словам, враг параллельно с военными действиями будет продолжать принимать меры, направленные на дестабилизацию внутриполитической и социально-экономической ситуации в Украине.

В связи с этим он перечислил приоритетные задачи противника, которые будут осуществляться в ближайшее время.

В частности, речь идет о наращивании интенсивности применения авиации и нанесения ракетных ударов как по позициям украинских войск, так и гражданским, а также логистическим объектам по всей территории Украины.

Также речь идет о продолжении тотального уничтожения гражданской инфраструктуры и мирного населения, прежде всего за счет нанесения ракетно-авиационных ударов (по сценарию так называемого "сирийского опыта").

Кроме того, в дальнейшем оккупанты будут пытаться осуществлять окружение и уничтожение группировок объединенных сил, создание устойчивого сухопутного коридора из Ростовской области РФ во временно оккупированный Крым и далее к молдавской территории Приднестровья. Громов сказал, что Россия хочет лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям.

Вместе с тем, захватчики будут пытаться выявлять и срывать маршруты логистического обеспечения украинских войск, уничтожать базы, склады, арсеналы вооружения и военной техники, боеприпасов и других запасов. Также оккупанты будут пытаться срывать поставки вооружения и техники от западных партнеров.

"Несмотря на мощные усилия, противнику уже более трех месяцев не удается достичь провозглашенных целей так называемой операции, однако нам не время расслабляться", - сказал Громов.

Он добавил, что украинские военные делают все возможное и невозможное для сдерживания противника.

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