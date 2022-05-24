Министр обороны РФ в очередной раз цинично соврал, заявив, что российская армия не наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Наступление российских войск в Украине "замедляется сознательно", чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ.

По его словам российские войска якобы создают так называемые "гуманитарные коридоры" для выхода мирных жителей из "окруженных населенных пунктов и объявляют режимы тишины".

"Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения", - цинично сказал Шойгу.

Министр обороны РФ в очередной раз цинично соврал, заявив, что российская армия не наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины и поражает военные объекты исключительно "высокоточным оружием".

Шойгу отметил, что, несмотря на периодическое замедление динамики боевых действий, Россия будет продолжать проведение так называемой "военной операции" в Украине "до полного выполнения всех задач".

Ранее о замедлении темпов российской "военной операции" на Украине заявлял самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, "операция эта затянулась".

В марте директор Росгвардии Виктор Золотов, комментируя войну в Украине, заявлял, что "не все идет так быстро, как хотелось бы".

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что активная фаза русско-украинской войны завершится к концу текущего года, а ресурсов в России для ведения нормальной войны есть на 12 месяцев.

Как сообщал УНИАН, Россия ракетными ударами уничтожает гражданскую инфраструктуру в Украине. Так, по состоянию на 19 мая общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуре Украины составляет почти 97,4 млрд долл. или 2,9 трлн грн.

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