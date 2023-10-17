Фермеры выходят на протесты из-за уничтожения их земель сельскохозяйственного назначения.

В Российской Федерации неизвестные уничтожают технику так называемых строительных батальонов оккупационной армии. Они возводят "укрепления" на границе с Украиной.

Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на местное подполье, коммерческие структуры Курской области РФ, у которых принудительно забирают строительную технику, требуют от местного руководства денежных компенсаций за уничтоженные партизанами экскаваторы.

В то же время фермеры в Рыльском районе Курской области выходят на акции протеста против уничтожения их земель сельскохозяйственного назначения. В частности, в селе Старая Николаевка, которое расположено рядом с Сумской областью, вооруженные силы РФ активно строят опорные пункты на черноземах фермерских хозяйств.

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Объясняется, что в результате действий военных земля становится непригодна к дальнейшему использованию. Фермеры передали ЦНС фото укреплений оккупантов на собственной земле. Там хорошо видны линии траншей и бетонных пирамид, так называемых "зубов дракона".

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты не покидают попыток окружить Авдеевку. В течение суток украинские войска отбили более 10 атак врага. Всего за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.

В то же время общие потери РФ на войне против Украины составили около 289 тыс. 430 (+800 за сутки) человек.

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