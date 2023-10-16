На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 16 атак врага.

Оккупанты решили активизировать атаки в осенне-зимний период. Ситуация на фронте остается сложной. В течение суток произошло 53 боевых столкновения на нескольких направлениях, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили все атаки врага юго-западнее Новоданиловки Запорожской области. Также противник пытался безуспешно восстановить утраченное положение западнее Работиного и западнее Вербового Запорожской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили 12 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 4 атаки возле Стельмаховки и села Надия Луганской области. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

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На Бахмутском направлении отражены три вражеские атаки в районе населенного пункта Андреевка. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 7 атак противника.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 16 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки, Александрополя Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и населенных пунктов Северск, Спорное Донецкой области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Кроме этого, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив пять управляемых ракет Х-59, одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59 и 11 "Шахедов".

"Всего враг нанес 6 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", – информируют в Генштабе. При этом разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе также отметили, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 1 артиллерийское средство противника.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские оккупационные войска активизировались на Лимано-Купянском направлении. Начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш отметил, что, после непродолжительной паузы, враг возобновил боевые действия, применяя штурмовые роты. В частности "Шторм", "Шторм Z", подразделения 1-й танковой роты, 6-й и 20-й армии РФ. За минувшие сутки противник 710 раз обстрелял позиции ВСУ из различных видов вооружения. 15 атак было отражено на Лимано-Купянском направлении.

Он отметил, что оккупанты акцентируют внимание на захвате и окружении Купянска, но все атаки врага встречают мощный отпор со стороны Сил обороны.

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