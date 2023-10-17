Уничтожено было также 26 артсистем и 20 боевых бронированных машин врага.

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 800 российских оккупантов, которые пришли в нашу страну с войной.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 289 тыс. 430 (+800 за сутки) человек.

Танков противника было уничтожено 4 тыс. 979 (+14) единиц, боевых бронированных машин – 9 тыс. 405 (+20), артиллерийских систем – 6 тыс. 936 (+26), реактивных систем залпового огня – 814.

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Вражеских средств противовоздушной обороны было уничтожено 547 единиц, самолетов – 318, вертолетов – 317, беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 тыс. 291 (+11) и крылатых ракет – 1 тыс. 533 (+2).

Кроме того, было уничтожено 20 кораблей и катеров, одна подводная лодка, 9 тыс. 293 (+22) единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 982 (+1) единицы специальной техники. В Генштабе отметили, что все данные еще уточняются.

Война в Украине - последние новости

Как отмечается в отчете Института изучения войны (ISW), общественность в России недовольна из-за недостаточного доступа к информации о неудачах их оккупационной армии на фронте. Появляется информация о запрете на публикацию негативных новостей о боевых событиях в Украине в российских средствах массовой информации и среди военных корреспондентов.

Отмечается, что в российских СМИ публикуют лишь 10-20% всей правдивой информации. В то же время остальные по разным причинам скрывают от общественности.

Недавно эксперт объяснил, почему оккупанты решили активизировать атаки в осенне-зимний период. На сегодня россияне испытывают определенные проблемы исключительно с танками на некоторых направлениях и тяжелой техникой.

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