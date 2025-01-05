В экстренных службах региона сообщили, что на борту были два члена экипажа, которые погибли.

В Воронежской области разбился военный вертолет Российской Федерации. На борту было 2 члена экипажа. Об этом сообщает ASTRA.

По данным издания, 1 января военный вертолет Ми-28 упал и загорелся в Воронежской области. Это произошло около 6 часов вечера в поле в Каменском районе.

В экстренных службах региона сообщили, что на борту были два члена экипажа, которые погибли.

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Также известно, что вертолет потерпел крушение в 250 км от линии фронта.

Крушения российской военной техники

Впервые в мире уничтожена воздушная цель с помощью морского дрона Magura V5 - российский вертолет Ми-8 уничтожили военные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8. Говорится, что аналогичный вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Ранее Российская авиация потеряла на войне против Украины еще один боевой вертолет Ка-52. Россияне заявляют, что его могли поразить с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел в четверг, 7 ноября. Днем сводный отряд российских вертолетов Ка-52, Ми-28НМ и Ми-8 летел к переднему краю обороны.

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