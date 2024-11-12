Российская авиация потеряла на войне против Украины еще один боевой вертолет Ка-52. Его могли поразить с помощью FPV-дрона.

Z-блогер Кирилл Федоров пишет, что инцидент произошел в четверг, 7 ноября. По его словам, днем сводный отряд российских вертолетов Ка-52, Ми-28НМ и Ми-8 летел к переднему краю обороні:

"А враг знал. И враг готовился. Практически невидимая для глаза и смертоносная угроза в виде FPV-дрона уже ждала в воздухе свою жертву. Засада. Удар".

Сообщается о ликвидации командира вертолета, штурману удалось выжить. На следующий день в Telegram-каналах Балаково (Саратовская область) появились сообщения о гибели Ильи Носкова

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