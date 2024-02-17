Корабль шел в Севастополь якобы для ремонтных работ.

Стало известно, почему адмирала Виктора Соколова отстранили от должности главы Черноморского флота.

Как сообщает "ВЧК-ОГПУ", именно Соколов принимал решения относительно большого десантного корабля "Цезарь Куников", которые привели к тому, что корабль был уничтожен.

Как рассказал собеседник проекта, корабль вышел из Новороссийска ночью 12 февраля по приказу командующего Соколова и направлялся на ремонт в Севастополь. Из-за серьезной технической неисправности, БДК не мог обеспечить самостоятельный ход, поэтому его сопровождали буксиры.

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"Командование знало об опасности безэкипажных катеров в море, особенно возле судна с техническими неисправностями, но все равно Соколовым было принято решение тянуть БДК. Закончилось это ударами водных дронов и потоплением судна. Источник отметил, что погибших во время удара не было, но группа моряков получила тяжелые ранения. За их жизнь до сих пор борются", - говорится в сообщении.

Уничтожение "Цезаря Куникова"

14 февраля украинские разведчики во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины потопили большой десантный корабль РФ "Цезарь Куников". Его атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что потопление большого десантного российского корабля "Цезарь Куников" в Черном море еще больше ограничит лимитированные ресурсы Российской Федерации для ведения войны против Украины.

Впоследствии стало известно, что командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова отправили в отставку после инцидента.

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