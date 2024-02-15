Логистическая сеть РФ в Черном море становится более уязвимой перед возможными новыми украинскими атаками.

Потопление большого десантного российского корабля "Цезарь Куников" в Черном море еще больше ограничит лимитированные ресурсы Российской Федерации для ведения войны против Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, 14 февраля украинские силы совершили успешную атаку беспилотными морскими дронами на российский десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 (по классификации НАТО - судно класса Ropucha), что почти наверняка привело к затоплению судна. Это уже третье из десяти судов проекта 775, уничтоженное украинскими ударами.

Как отмечает разведка, от этого судна в значительной мере зависело обеспечение логистической поддержки для российского Черноморского флота и войны России против Украины.

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"Почти наверняка, что потеря судна еще больше ограничит лимитированные имеющиеся российские ресурсы в Черном море и оставит логистическую сеть Черноморского флота уязвимой перед дополнительными атаками. Это также еще больше сократит имеющиеся резервы для логистического обеспечения перевозок между материковой Россией и Крымским полуостровом, когда Керченский мост будет закрытым", - отмечает разведка.

Также сказано, что весьма вероятно, изобретательность украинцев сдерживает Россию от свободного плавания в западной части Черного моря и создала возможность перехватить морскую инициативу в России.

Потопление БДК "Цезарь Куников"

Как сообщал УНИАН, 14 февраля 2024 года Главному управлению разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины удалось уничтожить большой десантный корабль "Цезарь Куников". Он переправлял груз во временно оккупированный Крым.

В частности, российский корабль был потоплен после ударов морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

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