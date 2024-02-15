По информации пропагандистов, новым командующим стал вице-адмирал Сергей Пинчук.

Командующего Черноморским флотом Росии Виктора Соколова отправили в отставку. Об заявляют российские военные корреспонденты.

По информации пропагандистов, новым командующим стал вице-адмирал Сергей Пинчук.

Отмечается, что решение об отставке приняли якобы на фоне успешного уничтожения Вооруженными силами Украины большого десантного корабля "Цезарь Куников".

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Официального подтверждения информации со стороны российского командования пока нет.

Стоит отметить, Соколова указом Владимира Путина назначили командующим Черноморского флота РФ 10 августа 2022 года. Он заменил адмирала Игоря Осипова после взрывов и потерь на авиабазе во временно купированном Крыму.

СМИ писали, что Осипова сняли с должности и арестовали после уничтожения крейсера "Москва" украинской крылатой ракетой "Нептун".

Уничтожение"Цезаря Куникова"

14 февраля украинские разведчики во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины потопили большой десантный корабль РФ "Цезарь Куников". Его атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что потопление большого десантного российского корабля "Цезарь Куников" в Черном море еще больше ограничит лимитированные ресурсы Российской Федерации для ведения войны против Украины.

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