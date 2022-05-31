Оккупант руководил 58 армией, которая участвовала во вторжении в Украину.

Командующий 58 армией российских оккупантов генерал Михаил Зусько, вероятно, арестован.

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав фрагмент аудиоперехвата оккупантов.

"Мне в руки попал интересный аудиоперехват разговоров одного из тех осетин, кто, вероятно, воюет на стороне оккупантов. Из него следует, что генерала Михаила Зусько, который командует наиболее боеспособной российской 58 армией, арестован. За неудачи при наступлении в районе Николаева", - отметил Цаплиенко.

Во время разговора оккупант рассказывает собеседнику, что Зусько якобы сдавал позиции захватчиков под Николаевом. Их разбили, а наступление на город заблокировали.

Цаплиенко отмечает, что на решение об аресте Зусько повлияло его украинское происхождение. Генерал, который отдавал приказы накрывать массированных огнем мирные украинские города и села, родился на Волыни.

"Думаю, настоящие волыняки, которые бьются за свой дом, больше не считают его украинцем. Слухи об освобождении и аресте Зусько распространяются с конца марта. Побольше бы российской армии таких генералов", - добавил журналист.

Как сообщал УНИАН, генерал Зусько имеет боевой опыт в Украине. По данным украинской разведки, он командовал боевиками на Донбассе с лета до конца осени 2014 года.

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