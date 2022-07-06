Погибли дочь, мама и бабушка.

В результате ракетного удара российских оккупантов в Торецке погибла семья из трех человек.

Об этом говорится в видеосообщении, которое распространил в Telegram председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

В сообщении сказано, что ракета попала в жилой сектор и попала в дом, который полностью разрушен, погибли дочь, мама и бабушка.

Людей призывают эвакуироваться.

По данным Кириленко, ракеты попали в два дома частного сектора. Кроме того, еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.

Напомним, в Торецке в результате без отопления осталось 400 жилых домов (более 15 тыс. абонентов), 8 общеобразовательных школ, 9 детских учебных заведений и 10 лечебных учреждений. Также в городе отключено 2 газораспределительных пункта.

Как сообщал УНИАН, за 5 июля россияне убили 6 мирных жителей Донетчины: 3 в Авдеевке, 1 в Славянске, 1 в Красногоровке и 1 в Курахово. Кроме того, 21 человек получил ранения.

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