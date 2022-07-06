Продолжается спасательная операция, сейчас известно об одном раненом.

Оккупанты обстреляли город Торецьк на Донетчине. Враг бил по домам частного сектора.

Об этом в Telegram сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами — продолжается спасательная операция", - отметил он.

Кроме того, еще одна ракета упала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.

"Россия превратила всю Донецкую область в горячую точку, где опасно оставаться гражданским", - подчеркнул Кириленко, призвав людей эвакуироваться.

Как сообщал УНИАН, за 5 июля россияне убили 6 мирных жителей Донетчины: 3 в Авдеевке, 1 в Славянске, 1 в Красногоровке и 1 в Курахово. Кроме того, 21 человек получил ранения.

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