Отключены 2 газораспределительных пункта, прекращено газоснабжение на все 19 котельных города / фото Вячеслав Чаус
В результате обстрелов в Торецке Донецкой области поврежден газопровод: без отопления осталось 400 жилых домов и 10 больниц.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"В результате обстрелов в г. Торецк 3 марта был поврежден газопровод низкого давления, отключены 2 газораспределительных пункта, прекращено газоснабжение на все 19 котельных города", - сказано в сообщении.
В результате без отопления осталось 400 жилых домов (свыше 15 тыс. абонентов), 8 общеобразовательных школ, 9 детских учебных заведений и 10 лечебных учреждений.
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