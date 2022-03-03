Отключены 2 газораспределительных пункта.

В результате обстрелов в Торецке Донецкой области поврежден газопровод: без отопления осталось 400 жилых домов и 10 больниц.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате обстрелов в г. Торецк 3 марта был поврежден газопровод низкого давления, отключены 2 газораспределительных пункта, прекращено газоснабжение на все 19 котельных города", - сказано в сообщении.

В результате без отопления осталось 400 жилых домов (свыше 15 тыс. абонентов), 8 общеобразовательных школ, 9 детских учебных заведений и 10 лечебных учреждений.

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