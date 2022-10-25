С начала полномасштабного вторжения России в Украину найдено 6915 пропавших детей.

В результате обстрелов и боевых действий в Украине 430 детей погибли и 820 травмированы.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.

Видео дня

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину найдено 6915 пропавших детей, а еще 236 остаются в розыске.

"Нашли 6915 пропавших детей. 236 еще разыскиваем. Всего в результате обстрелов и боевых действий 430 детей погибли и 820 травмированы", - добавил Клименко.

Россия похищает детей: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 октября стало известно, что российские захватчики вывозят детей из детских домов Херсонщины в оккупированный Крым.

С начала оккупации Херсона они блокировали эвакуацию детей из детских домов на подконтрольную Украине территорию.

Россия депортировала с оккупированных территорий Украины более 1 млн 600 тысяч человек.

По данным заместителя председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павла Сушко, по состоянию на 1 сентября в Россию незаконно вывезли по меньшей мере 557 тысяч украинских детей.

В американском Институте изучения войны сообщали, что Россия отдает украинских детей на усыновление в российские семьи.

Кроме того, по данным Министерства иностранных дел Украины, на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья людям угрожали отправкой детей в интернаты.

Вас также могут заинтересовать новости: